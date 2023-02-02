المغرب.. والدا الطفل الراحل ريان يرزقان بمولود في الذكرى الأولى لوفاته

وضعت المغربية سمية خرشيش، والدة الطفل الراحل ريان أورام، اليوم الخميس، مولودا ذكرا بالمركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان.

ونقل موقع "هسبريس" المغربي عن مصادر مغربية أن السيدة المذكورة وضعت مولودا ذكرا حيا يرزق، مبرزة أن وضعها الصحي مستقر ولا يدعو للقلق، وذلك بعد استفادتها من الرعاية الطبية اللازمة من قبل أطر مصلحة الولادة بمستشفى تطوان.

ونقل الموقع عن مصدر مسؤول أن إدارة المركز الاستشفائي سانية الرمل ستخص الأم ذاتها بزيارة وحفل على شرفها، قصد الاطمئنان على صحتها وصحة الرضيع.

وتأتي هذه الولادة مع مضي عام بالتمام والكمال على وفاة الطفل ريان، الذي قضى نحبه جراء سقوطه في بئر بدوار اغرن في جماعة تمروت بإقليم شفشاون، بعدما لم تنفع المجهودات التي بذلتها فرق الإنقاذ على مدى خمسة أيام متتالية من الوصول إليه وهو على قيد الحياة.

واستأثرت فاجعة الطفل ريان حينها باهتمام مغربي ودولي منقطع النظير، كما حظيت بتعاطف عابر للقارات، تجاوز الحيز الجغرافي للتجمع السكاني القروي، إذ باتت قضية رأي عام دولي وتصدرت شاشات كبريات القنوات والمواقع الإخبارية الوطنية والدولية.