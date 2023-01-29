لليوم الثالث.. نيوزيلندا تتعرض لسيول وانهيارات أرضية

تعرضت الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا لأمطار غزيرة مرة أخرى اليوم “الأحد” مما تسبب في حدوث انهيارات وسيول وقطع الطرق، في حين ارتفع عدد القتلى إلى أربعة بعد التأكد من وفاة شخص كان في عداد المفقودين.

ولا تزال أوكلاند أكبر مدينة في نيوزيلندا تتعرض لهطول غزير للأمطار منذ يوم الجمعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس أشد قسوة اليوم وغدا، مشيرة إلى أن هطول الأمطار بغزارة قد يتسبب في حدوث سيول وغمر الشوارع بالمياه نتيجة عدم قدرة شبكة الصرف الصحي على تصريفها.

وذكرت السلطات أن آلاف العقارات ما زالت بدون كهرباء في حين انقطعت المياه عن المئات منها.