انتقادات لمدون سفر شهير بسبب خطيبته "الطفلة"

رد مدون سفر بريطاني شهير على الادعاءات بأنه "مخيف" لأن خطيبته تبدو في جسم طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، إلا أنه أوضح أنها امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا لكنها تبدو كطفلة.

وأوضح المدون دان سويغارت، 26 عامًا، أن خطيبته نجمة تلفزيون الواقع شونا راي، توقف نموها بسبب العلاج الذي تلقته لسرطان الدماغ عندما كانت طفلة.

ووفقاً للصحف الأميركية التي تناولت قصة الثنائي، تزن الفتاة راي 50 رطلاً ويبلغ طولها 117 سنتيمتر فقط، وقصة حياتها هي موضوع لمسلسل تلفزيون الواقع "أنا شونا راي" (I Am Shauna Rae).

وشارك سويغارت مؤخرًا عدة لقطات مع راي على انستغرام، قبل نشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يدافع بشدة عن علاقتهما، وعن خطيبته.

ويظهر سويغارت، الذي ينحدر من المملكة المتحدة، في الموسم الثاني من "أنا شونا راي".

لكن المدون البريطاني تعرض لانتقادات من قبل المشاهدين، حيث قال أحدهم إنه "مريض"، لعلاقته براي، وأضاف آخر "نعم، تبلغ من العمر 23 عامًا، لكنها تبدو وتتحدث مثل طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات. كما أنها لا تتصرف كأنها امرأة ناضجة. إنها شخصية طفولية".

وأضاف آخر: "إذا كان بإمكان أي رجل أو امرأة أن يقول بصدق أنه يمكن أن ينظر إليها على أنها امرأة بالغة فهو إما كاذب أو مريض".

في العام الماضي، تحدثت راي مع صحيفة "ذابوست" عن برنامجها في تلفزيون الواقع وكيف يتم التقليل من شأنها باستمرار لأنها تبدو كفتاة صغيرة.

قالت: "إذا نظرت إلي، سترى طفلاً في الثامنة من عمره. لكنني أعتقد أنه إذا أخذت الوقت الكافي للنظر في التفاصيل في وجهي، وفي يدي، والنضج في جسدي - وأعتقد أنه إذا أخذت الوقت الكافي للتحدث معي فعليًا - فأنت تدرك حقًا أنني بعمر 23 عاماً".