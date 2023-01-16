ألمانيا: اصطدام سيارة ببوابة براندنبورج في برلين ووفاة السائق

توفي شخص إثر اصطدام سيارته بعمود من بوابة براندنبورغ في برلين مساء أمس، وفقا لما ذكرته الشرطة الألمانية.



وقال متحدث باسم شرطة برلين في الساعات الأولى من صباح اليوم إن رجال الإطفاء عثروا على السائق ميتا في السيارة. ولم يكن في السيارة سوى السائق.



وهرع ضباط الشرطة إلى مكان الحادث وقاموا بتأمين المنطقة.



واصطدمت السيارة بالمعلم البارز بالعاصمة في حوالي الساعة 11:30 مساء الأحد بالتوقيت المحلي لألمانيا (2230 بتوقيت جرينتش). ولم تتوفر المزيد من التفاصيل حتى الآن.