"واتساب" يطلق خاصية جديدة تتيح استمرار استخدامه رغم الحظر

أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب"خاصية جديدة للمساعدة في تجاوز إجراءات الحظر، في الوقت الذي أصبح فرض قيود على تطبيقات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت ممارسة شائعة في بعض الدول، التي حظرت تطبيقي "واتساب"و"إنستغرام".

ولكي يساعد المستخدمين في الالتفاف على الرقابة، أطلق تطبيق "واتساب" أداة بروكسي جديدة تتيح استمرار استخدامه رغم الحظر.

وقال التطبيق المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمس التي تمتلك أيضا شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتطبيقي "ماسنجر" و"إنستغرام"، في رسالة عبر الإنترنت "ندرك تماما أننا ونحن نحتفل بالعام الجديد من خلال الرسائل النصية والمحادثات الصوتية، كان هناك الكثير من الناس محرومين من القدرة على الوصول إلى أحبائهم بسبب وقف خدمة الإنترنت".

وأضاف التطبيق في الرسالة أنه يمكن اختيار بروكسي لكي يتمكن من الاتصال بـ"واتساب" من خلال خدمات يوفرها متطوعون أو منظمات في مختلف أنحاء العالم تعمل من أجل مساعدة الناس على التواصل بحرية.

ومازال استخدام "واتساب" عبر خادم بروكسي يضمن "مستوى مرتفعا " من الخصوصية والأمن، حيث ستظل الرسالة محمية من أي محاولات للاعتراض أو التجسس. وخدمة البروكسي متاحة حاليا في أحدث إصدار من التطبيق "واتساب".