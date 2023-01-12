مقتل عامل وإصابة آخرين في حادث تعدين في جمهورية التشيك
قالت الشرطة اليوم، إن عاملًا بأحد المناجم لقي حتفه في حادث تعدين شرقي جمهورية التشيك وأصيب عدة أشخاص آخرين.
وفي وقت سابق ، تردد وقوع هزة أرضية في منجم الفحم "سي إس إم ساوث " أثناء أعمال التعدين على عمق نحو 1100 متر، وتم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة السبب الدقيق للحادث.
وعلى خلفية ارتفاع أسعار الطاقة ، مددت الحكومة التشيكية أعمال تعدين الفحم حتى نهاية عام 2025 على الأقل، فيما كان من المفترض في الأصل أن تنتهي العام الماضي.
وبعد عملية خصخصة سابقة ، أصبحت شركة التعدين "أو كيه دي" مملوكة بالكامل للدولة مرة أخرى منذ عام 2018. ويقع منجم " سي إس إم ساوث" قرب مدينة كارفينا الصناعية، الواقعة على مسافة نحو 300 كيلومتر شرق براغ.
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