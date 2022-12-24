3 وفيات في حريق بخط غاز شرق القاهرة

أعلنت السلطات المصرية، اليوم السبت، عن سقوط ثلاث وفيات جراء حريق في خط للغاز شرق العاصمة القاهرة.

وقالت محافظة القاهرة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" اليوم: "انتهت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من أعمال تبريد الحريق الناتج عن كسر خط الغاز أسفل كوبرى الجنزورى بتقاطع طريق النصر مع شارع أحمد فخرى بمدينة نصر، والذي أسفر عن ثلاث وفيات".

ووفق البيان، كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا باشتعال النيران بخط الغاز، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وقوات الحماية المدنية ومسؤولي شركة الغاز وشركات المرافق.

وأشار إلى أنه تم إغلاق خط الغاز وتحويله للخط الاحتياطي دون قطع الغاز عن أهالي المنطقة، وجارى إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز، لافتاً إلى أن الإدارة العامة لمرور القاهرة قامت بعمل التحويلات المرورية اللازمة بالمنطقة.