كيت ميدلتون: عيد الميلاد سيكون مختلفاً جداً من دون الملكة

أشادت كيت ميدلتون أميرة ويلز وزوجة الأمير ويليام، بملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث، في قداس أُقيم في كنيسة وستمنستر، وقالت إن عيد الميلاد الأول للعائلة من دون الملكة سيكون مختلفاً جداً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وانضم الملك تشارلز وزوجته الملكة القرينة كاميلا إلى ابنه ويليام وزوجته كيت وأفراد آخرين من العائلة؛ لحضور القداس في الكنيسة التي أُقيمت بها جنازة الملكة إليزابيث في سبتمبر. وأُقيم القداس الأسبوع الماضي، وسيُبث غداً.

واستضافت كيت، التي أصبحت أميرة ويلز بعد أن اعتلى تشارلز العرش، الحدث وخصصته لذكرى الملكة الراحلة «كل الذين ليسوا معنا بعد الآن للأسف».

وقالت كيت في بداية القداس: «بينما سنشعر باختلاف كبير في عيد الميلاد هذا العام، لا يزال بوسعنا استرجاع الذكريات والتقاليد التي جمعتنا». وأضافت: «كان عيد الميلاد قريباً من قلب جلالة الملكة، باعتباره الوقت الذي يجمع الناس ويذكرنا بأهمية الإيمان والصداقة والعائلة، ولإظهار التعاطف والرحمة».

وتوفيت الملكة إليزابيث في الثامن من سبتمبر عن عمر 96 عاماً، بعد تولي العرش على مدى 70 عاماً.