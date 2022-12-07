كوريا الجنوبية: سوف نقرر ما إذا كان سيتم إلغاء شرط ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة هذا الشهر

قال وزير الداخلية الكوري الجنوبي لي سانج مين اليوم إن الحكومة ستقرر ما إذا كان سوف يتم إلغاء شرط ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة بحلول نهاية هذا الشهر.



ويعد هذا الشرط آخر قيد من قيود مكافحة فيروس كورونا في كوريا الجنوبية بعد إلغاء جميع قيود التباعد الأخرى.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن لي القول في اجتماع حكومي بشأن مكافحة فيروس كورونا " الحكومة سوف تضع خطة نهائية بحلول نهاية هذا الشهر بعد مناقشة سبل لتعديل قواعد ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة".



وأكد لي أهمية الإبقاء على نظام حجر صحي موحد، مرجعا ذلك إلى المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.



وقد سجلت كوريا الجنوبية 74 ألفا و714 حالة إصابة بفيروس كورونا أمس، لتبقى حالات الاصابة فوق 70 ألف حالة لليوم الثاني على التوالي، وفقا لبيانات وكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها.