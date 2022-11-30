تحسس وظيفتك.. "سي إن إن" تبلغ موظفيها بعمليات تسريح جارية

أظهرت رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن رئيس شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية المملوكة لشركة وارنر برذارز ديسكفري، كريس ليخت، قال في مذكرة لجميع الموظفين اليوم الأربعاء إن هناك عمليات تسريح جارية.

ووفقا للمذكرة، قال ليخت إن "سي.إن.إن" ستخطر عدداً محدوداً من الأفراد، وهم في الغالب العاملون بأجر، اليوم الأربعاء على أن تخطر الموظفين المتأثرين بالقرار غداً الخميس.

وكتب ليخت يقول "أعلم أن هذه التغييرات تؤثر على زملائنا المغادرين وكذلك على من يبقون. لدينا موارد لدعمكم".

وكان خفض الوظائف متوقعا، ويأتي في وقت تتطلع فيه الشركات إلى تقليص التكاليف وتقليل عدد موظفيها استعدادا للتباطؤ الاقتصادي.

كان ليخت قد حذر في أكتوبر من أن شبكة "سي.إن.إن" ستخضع لتغييرات، مشيراً إلى "القلق الواسع النطاق على خلفية التوقعات الاقتصادية العالمية". وقال ليخت إن التغييرات ستشمل "الأفراد والميزانيات والمشروعات".

وقالت شركة "إيه.إم.سي نتوركس" المشغلة لقنوات تلفزيونية أمس الثلاثاء إنها ستخفض موظفيها في الولايات المتحدة 20 بالمئة نظرا لأنها تواجه ضغوطا صناعية وظروفا اقتصادية صعبة.