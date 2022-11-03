وزير بريطاني سابق يتقاضى أجرا ضخما للمشاركة في برنامج تلفزيوني

أخبر أحد المطلعين أن النائب المحافظ، مات هانكوك، حصل على شيك بمبلغ 400 ألف جنيه إسترليني للمشاركة في برنامج تلفزيوني تعرضه قناة «أي تي في»، مما أثار الغضب بين منتقديه.

وقال المصدر لصحيفة «ذي صن»، إن «صفقة أجر مات مع برنامج»أنا من المشاهير«تبلغ حوالي 400 ألف جنيه إسترليني وهي واحدة من أكبر الأجور التي تم دفعها على الإطلاق،» متابعاً، «كانت قناة أي تي في حريصة على أن يعتقد المشاهدون أن الصفقة كانت تساوي نحو 150 ألف جنيه إسترليني، لكنها في الواقع تزيد عن ضعف ذلك المبلغ.»

ويضيف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، «لقد طلبوا منه أن يكون في البرنامج ثلاث مرات في غضون أسابيع، وقد ساعدت الأموال بالتأكيد في إبرام الصفقة.»

وأصر هانكوك، الذي شغل منصب وزير الصحة في السابق، والبالغ من العمر 44 عاما، على أنه سيقدم تبرعا كبيرا للجمعيات الخيرية، لكن حجم صفقته أثار غضبا، حيث قال أولئك الذين يعرفونه إن ناخبيه في منطقة ويست سوفولك، سيكونون غاضبين من حجم الصفقة.

وصوّتت شارون تويتي، 50 عاما، في دائرة ويست سوفولك الانتخابية، لصالح هانكوك في الانتخابات الأخيرة، وهاجمته لأنه «خذلنا جميعا».

وقالت أم لأربعة أطفال وهي غاضبة، «إنه يحصل على 400 ألف جنيه استرليني ليذهب ويأكل اليرقات في الغابة، يا إلهي.»

وأضافت تويتي، «هذا مخز. إنه فقط يستفيد من سلوكه الصادم. ويعتقد أنه يمكن أن يفلت من هذا.»

وتابعت، «صدقني، الجميع هنا سوف ينقرون على هواتف (خلال المشاركة في البرنامج) للتأكد من قيامه بكل تجربة مروعة ومرعبة وقذرة متاحة. آمل أن يركض وحيدا في الغابة».

وقال متحدث باسم الوزير السابق، «سيتبرع مات هانكوك لصالح مؤسسة سانت نيكولاس هوسبيس، في سوفولك، لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من صعوبة القراءة.

كما سيعلن عن المبلغ الذي سيحصل عليه من العرض أمام البرلمان لضمان الشفافية الكاملة، كالمعتاد».

وهانكوك، الذي هبط في بريسبان الأسترالية، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، لم يُغضب، فقط، ناخبيه والأعضاء الآخرين في حزب المحافظين، إذ تفاجأ الكثيرون في بريطانيا من سلوكه.

ويوجد هانكوك، الآن، في الحجر الصحي في «غولد كوست»، قبل العرض، الذي يبدأ مساء الأحد.

وإضافة إلى النائب البريطاني، سينضم 10 نجوم آخرين، من بينهم لاعب الرُغبي السابق، مايك تيندال، وسو كليفر من كورونيشن ستريت، إلى البرنامج التلفزيوني الذي سيعرض في الغابة الأسترالية.