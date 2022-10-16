برد منها على تهديدات الصين.. تايوان: "لن نتخلى عن سيادتنا"

أكد المكتب الرئاسي في تايوان، اليوم، أن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لن تتخلى عن سيادتها أو تتنازل عن الحرية والديمقراطية، وإن شعبها يعارض بوضوح فكرة بكين عن إدارتها وفقا لمبدأ "بلد واحد ونظامين".

وقالت الرئاسة التايوانية إن الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان والمنطقة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجانبين، وإن اللقاء في ساحة المعركة ليس خيارا مطروحا.

جاء ذلك بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في خطاب ألقاه في افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم في بكين، عندما قال إن "حل قضية تايوان يعود إلى الشعب الصيني وأن بكين لن تتخلى أبدا عن حق استخدام القوة مع الجزيرة".

وأضاف الرئيس الصيني في افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي الذي يعقد مرة كل خمس سنوات في بكين، أن الصين ستسرع في بناء جيش على مستوى عالمي وتعزز قدرتها على بناء قدرة ردع استراتيجية، متابعا" يجب أن تلتزم الصين بقيادة الحزب المطلقة للجيش".