حريق في مخيم للنازحين السوريين شرق لبنان

شب حريق في مخيم للنازحين السوريين بشرق لبنان، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى احتراق 93 خيمة وتشريد 100 عائلة.

وعملت قوة من الجيش اللبناني وعناصر الدفاع المدني والسلطات المحلية والأهالي على إخماد الحريق الذي اندلع في مخيم بوادي الحصن شرق بلدة عرسال في وادي البقاع.

واقتصرت الأضرار على الماديات حيث التهمت النيران محتويات الخيم التي طالها الحريق وعددها 93 خيمة من أصل 200 ، بما فيها الأوراق الثبوتية للنازحين، وتشريد حوالي مئة عائلة.