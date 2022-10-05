لبناني يطلق النار على مصرف بعد منعه من الدخول

أطلق لبناني النار على مصرف بعد منعه من الدخول، بينما طالبت نائبة في البرلمان بالحصول على جزء من وديعتها.

وأعلنت "جمعية المودعين" اللبنانية عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن مواطناً لبنانياً أطلق النار على "بنك بيروت" في جبيل بجبل لبنان بعد منعه من الدخول من دون إذن مسبق.

ودخلت النائبة في البرلمان اللبناني سينتيا زرازير إلى "بنك بيبلوس" فرع انطلياس، في جبل لبنان للمطالبة بجزء من وديعتها لإجراء عملية جراحية، وذكرت جمعية المودعين أن النائبة زرازير طالبت بمبلغ 8500 دولار من وديعتها.

يذكر أن المصارف اللبنانية فرضت قيوداً على عمليات السحب والتحويل المالية اعتباراً من مطلع العام الجاري، بسبب الأزمة المالية في لبنان، ومنعت المودعين من الوصول إلى مدخّراتهم، وتكررت ظاهرة اقتحام المصارف من قبل عدد من المودعين للمطالبة بالحصول على ودائعهم، بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها المصارف لمنع تكرار هذه الظاهرة.