وفاة الملكة اليزابيث الثانية عن 96 عاما

قال قصر باكنجهام اليوم إن الملكة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، توفيت عن 96 عاما.

وأضاف قصر باكنجهام في بيان "توفيت الملكة بسلام في بالمورال بعد ظهر اليوم".

وجاء في البيان "الملك وعقيلته سيبقيان في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا".

وبوفاة الملكة إليزابيث، يصبح ابنها الأكبر تشارلز (73 عاما) ملك بريطانيا تلقائيا وقائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.