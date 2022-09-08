4 قتلى و3 جرحى بإطلاق نار عشوائي في ممفيس الأميركية

قتل شاب مسلح أربعة أشخاص على الأقل وجرح ثلاثة آخرين في إطلاق نار عشوائي في أنحاء مدينة ممفيس الأميركية، أمس، قبل أن تعتقله الشرطة في عملية مطاردة.

وقالت الشرطة إن المشتبه به يدعى إزيكييل كيلي ويبلغ 19 عاما. واعتقل وبحوزته سلاحان في سيارته قرابة الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

وأعلنت قائدة شرطة ممفيس سيريلين ديفيز في مؤتمر صحافي أن كيلي "اعتقل دون تسجيل أي حادثة تذكر من جانب شرطة ممفيس ومكتب المسؤول الأمني (الشريف) لمقاطعة شيلبي".

ويُعتقد أن كيلي قتل أول ضحاياه بعيد منتصف ليل أمس قبل أن يتبع ذلك بإطلاق النار عشوائيا في المدينة بعد الظهر ومساء، بحسب ديفيز.

وقالت الشرطة إنها حددت ثمانية مواقع على الأقل للجريمة بينها سرقة سيارات وإطلاق نار في متجر محلي، مضيفة أن كيلي بث مباشرة مقاطع من عملية إطلاق النار العشوائي.

وأكدت ديفيز أن "إزيكييل كيلي كان على فيسبوك لايف عندما أطلق النار داخل المتجر".

وطلبت الشرطة من الأهالي "الاحتماء في أماكن وجودهم" بينما كانت عملية إطلاق النار مستمرة وأغلقت فعليا أجزاء من المدينة.

وكثيرا ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار وأعمال عنف أخرى مرتبطة بحمل السلاح. لكن الكونغرس لم يصادق على تشديد قوانين حمل السلاح نظرا للانقسام السياسي حول المسألة.