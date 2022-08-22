شاب يدهم بسيارته مجموعة من المارة شمال ألمانيا

دهس شاب بسيارته مجموعة من المارة في مدينة باد دوبيران شمالي ألمانيا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة رجال وامرأة بإصابات خطيرة.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته متحدثة باسم الشرطة الألمانية في مدينة روستوك.

ووصف طبيب طوارئ إصابة المرأة وأحد الرجال بأنها "بالغة".

ولم ترد معلومات أكثر تفصيلا عن الحادث الذي أسفر أيضاً عن إصابة امرأة أخرى بإصابة طفيفة وتمكنت من المغادرة بعد أن تلقت علاجا في العيادة الخارجية.

وتجري السلطات التحقيق حاليا مع سائق السيارة (19 عاماً) المنحدر من مدينة روستوك بتهمة الإهمال الذي أدى إلى وقوع إصابات بدنية. وقالت المتحدثة إن ملابسات الحادثة لا تزال قيد البحث.