القبض على 12 شخصاً في عملية ضد المافيا بإيطاليا

المصدر: برلين - د ب أ

ألقت الشرطة في جنوب إيطاليا القبض على 12 شخصا في عملية استهدفت أفراد من المافيا.

وأعلنت الشرطة المالية الإيطالية اليوم الثلاثاء أن من بين الذين تم إلقاء القبض عليهم رجال أعمال وأفراد يشتبه في انتمائهم لمنظمة " ندرانجيتا " من كالابريا.

وتم إلقاء القبض على ثمانية منهم، في حين تم وضع أربعة منهم قيد الاقامة الجبرية في منازلهم.

وجرت مصادرة 27 شركة و 31 منشأة بقيمة 32 مليون يورو.

ويتردد أن رجال الأعمال عملوا عن قرب مع أفراد من المافيا في مجال البناء وبيع الأغذية بالجملة، بالإضافة إلى أعمال أخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news