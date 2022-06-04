حادث قطار بالصين يسفر عن مقتل السائق وإصابة عدد من الركاب

المصدر: بكين - رويترز

ذكر التلفزيون الصيني أن حادث قطار في جنوب غرب الصين اليوم السبت أسفر عن مقتل السائق وإصابة ثمانية.

وقال التلفزيون إنه حينما كان القطار المتجه إلى قوانغشتو على وشك الدخول إلى نفق في إقليم غيتشو، ارتطم بحطام تراكم نتيجة انهيار طيني، مما أدى إلى انفصال عربتين ومقتل السائق.

وباستثناء السائق القتيل والمصابين الثمانية لم يتعرض أي من الركاب الآخرين وعددهم 136 لأذى.

وقع الحادث صباح اليوم السبت خلال أسبوع يشهد عادة تدفقات الركاب بوتيرة أكبر بسبب العطلات العامة حيث يسافر المواطنون من مدينة لأخرى.

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