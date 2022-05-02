هذه الدول أعلنت الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت 4 دول مساء الأحد، عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال 1443 هجري وأن أول أيام عيد الفطر المبارك فيها يكون الثلاثاء 3 مايو الجاري وأن الاثنين المتمم لشهر رمضان والثلاثاء عيد الفطر.

وذكر مركز الفلك الدولي عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "باكستان تعلن عدم ثبوت رؤية هلال شوال وأن الثلاثاء 03 مايو يوم عيد الفطر المبارك"

كما أعلنت إيران، أن يوم الاثنين هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، وفقًا لوكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.

وأضاف مركز الفلك الدولي، أن بنغلاديش حددت الثلاثاء غرة شهر شوال، وذلك بعد تعذر رؤية الهلال.

وفي الهند، أعلنت اللجنة المكلفة باستطلاع هلال شهر شوال، مساء الأحد، تعذر رؤية الهلال، بذلك حددت الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

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