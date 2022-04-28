ماكرون يتعرض للرشق بالطماطم في أول جولة ميدانية بعد الفوز (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء إلى الرشق بالطماطم، خلال زيارته لسوق قرب باريس، ونفى مقربون من ماكرون أن تكون الطماطم قد أصابت الرئيس، موضحين أن المظلة فتحت بسبب التوتر الذي أصاب الحشود.

وتعتبر هذه الجولة الميدانية الأولى لماكرون منذ فوزه الأحد الماضي بولاية رئاسية جديدة.

وخلال تبادل الرئيس أطراف الحديث مع مارة في وسط سوق سيرجي-بونتواز في الضاحية الشمالية الغربية لباريس، أطلقت باتجاهه طماطم كرزية لم تصبه.

فيما عمد عناصر الأمن الذين كانوا يتولون حراسة الرئيس إلى فتح "مظلة" لحمايته ومرافقته إلى المنطقة المغلقة في السوق.

ونفى مقربون من ماكرون أن تكون الطماطم قد أصابت الرئيس، موضحين أن المظلة فتحت بسبب التوتر الذي أصاب الحشود.

وتعتبر الجولة الميدانية هي الأولى لماكرون منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية، وهي جرت عموما في أجواء هادئة، وفق مراسلي وكالة الأنباء الفرنسية الذين أفادوا بأن التوتر كان على صلة باندفاع الحشود للاقتراب منه.

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