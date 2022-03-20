قتيل و24 جريحاً في إطلاق نار بمعرض سيارات في الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن - أ ف ب

قُتل شخص وأصيب 24 آخرون على الأقل في إطلاق نار بمعرض للسيارات في ولاية أركنساس في جنوب الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت الشرطة الأحد.

وقالت شرطة أركنساس في بيان: "شخص واحد رهن الاحتجاز ويستمر البحث اليوم عن آخرين".

ووقع إطلاق النار في موقف معرض سيارات في بلدة دوماس الصغيرة التي يناهز عدد سكانها أربعة آلاف نسمة.

ونقل تلفزيون كارك المحلي عن قائد شرطة البلدة أن من بين المصابين أطفال.

وقال أحد المنظمين والاس ماكغي وهو من جمعية شبابية، إن الهدف من تنظيم المعرض هو "الدعوة للابتعاد عن العنف".

وأضاف واصفا اللحظات الأولى لإطلاق النار: "كانت الأولوية بالنسبة لنا جميعا هي إبعاد الأطفال والناس عن الرصاص".

وحوادث إطلاق النار آفة متكررة في الولايات المتحدة حيث يكفل الدستور الحق في امتلاك الأسلحة. وغالبا ما تُعطّل محاولات تنظيم بيع الأسلحة النارية في الكونغرس الأميركي حيث يتمتع لوبي الأسلحة (إن آر إيه) بنفوذ قوي.

وسجّل موقع "غان فايلنس أركايف" منذ بداية عام 2022 نحو 9200 حالة وفاة بأسلحة نارية في الولايات المتحدة، بينها حالات انتحار. وبلغ عدد الوفيات 45 ألفا على امتداد كامل عام 2021، وفق المصدر نفسه.

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