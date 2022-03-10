حقيقة فيديو "الحب اللانهائي" لرئيس أوكرانيا وزوجته

المصدر: كييف - رويترز

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأغنية حب، زعم ناشرو الفيديو أنه للرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، وزوجته أولينا زيلينسكي، وهما يغنيان أغنية ديانا روس وليونيل ريتشي "الحب اللانهائي".

وأرفق مستخدم لفيسبوك الفيديو بتعليق يقول "الرئيس الأوكراني وزوجته الجميلة في أوقات سعيدة" سابقة. وتشارك المنشور نحو 900 ألف مستخدم، حتى كتابة هذا التقرير، وفقا لخدمة "تدقيق الحقائق" لوكالة رويترز.

بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أدركوا أن الفيديو لا يظهر زيلينسكي وزوجته، لكن آخرين لم يدركوا ذلك. وكتب أحدهم "آمل ألا تكون هذه أخبارا مضللة ... كلا البلدين يروجان معلومات زائفة"، في حين أثنى مستخدم آخر على الفيديو.

والمؤديان اللذان يظهران في الفيديو هما المغنية البريطانية كوني تالبوت والأميركي أليخاندور مانزانو.

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