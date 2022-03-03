ولي العهد السعودي يكشف عن اسم القبيلة التي تنتمي إليها والدته

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال حديثه لمجلة ذا أتلانتيك الأميركية أن السعودية ليس لديها مفهوم الدماء الملكية، وطريقتهم كأسرة مالكة هي خدمة الشعب والحفاظ على وحدته.

وأضاف: " نحن جزء من الشعب، فعلى سبيل المثال، والدتي ليست من الأسرة المالكة، بل من أسرة قبلية، من قبيلة العجمان من قبائل يام، وعددهم ما يقارب مليون نسمة في السعودية، وإذا نظرتم إلى الأسرة المالكة، ستجدون أننا نتزوج من عامة الناس، وأننا جزء منهم" حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتابع : " نحن نعيش هنا وتربينا هنا، ونحن جزء من شبه الجزيرة العربية، لقد كنا نحكم المناطق كبني حنيفة منذ كُتب التاريخ، وحتى قبل الإسلام وقد أسسنا الدرعية الأولى في وقت غير معروف، ثم أسسنا الدرعية الثانية قبل 600 سنة، وأسسنا السعودية قبل 300 سنة، لذا نحن جزء من الشعب".

ولفت إلى أن ليس لأي فرد من الأسرة المالكة حق خاص ليمارسه ضد الشعب، وإذا تخطى حدا فسيُعاقب مثل أي شخص في السعودية، وإذا ارتكب جريمة سيُعاقب ويواجه القانون كأي شخص في السعودية، أما كونه فرد من الأسرة المالكة فهو لقب عليه احترامه.



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