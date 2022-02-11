السعودية تحبط تهريب 2.4 مليون حبة كبتاغون مخبأة بطرق ماكرة (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولتين لتهريب 2.483.926 حبة كبتاغون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذي ميناء جدة الإسلامي وميناء ضباء.

وأوضحت الهيئة بأن محاولة التهريب الأولى كانت في جمرك ميناء جدة الإسلامي، حيث وردت إرسالية عبارة عن "قفازات بلاستيكية" وفي أثناء إجراء عملية التفتيش على الإرسالية عُثِر على 2.060.000 حبة كبتاغون، كانت مخبأة بطريقة مصنعية داخل كراتين القفازات.

وأضافت الهيئة بأن محاولة التهريب الثانية تمت في جمرك ميناء ضباء، حيث وردت إلى المملكة عبر الميناء إرسالية عبارة عن "برتقال" محمولة على إحدى الشاحنات، وبتفتيشها عُثر على 423.926 حبة، كانت مُخبأة في الإطارات الاحتياطية للشاحنة.

وأوضحت الهيئة أنه وبعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم بفضل الله القبض على مستقبليها داخل المملكة وعددهم 3 أشخاص.

#ارقد_وآمن | هيئة #الزكاة_والضريبة_والجمارك تُحبط محاولتين لتهريب أكثر من 2.4 مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت للمملكة، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات وعددهم 3 أشخاص.

🔗| https://t.co/PpaiaxclR2#زاتكا pic.twitter.com/gI0P6s6T1Z — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) February 11, 2022

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