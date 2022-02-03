ميغان ماركل تمنع الأمير هاري وطفليهما من العودة إلى المملكة المتحدة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت مجلة Life & Style تقريراً جديداً تحدثت فيه عن رفض ميغان ماركل فكرة العودة إلى المملكة المتحدة مرة أخرى، وطبقا لما نشرته المجلة فإن ميغان ترفض أيضا وبشدة فكرة عودة زوجها الأمير هاري إلى المملكة المتحدة، واصطحابه لطفليهما إلى بريطانيا، حتى يتمكنا من مقابلة أفراد عائلته وعلى رأسهم الملكة إليزابيث الثانية Queen Elizabeth II، بالرغم من إبداء الأخيرة رغبتها في مقابلة هاري وطفليه، ومناشدتها لهاري وميغان في عدة مناسبات، بالسماح لهذا بذلك.

موقع GOSSIP COP نقل عن مصدر مطلع قوله إنه لا صحة لما تردد عن منع ميغان ماركل لزوجها الأمير هاري وطفليهما من العودة إلى المملكة المتحدة، لمقابلة أقارب هاري من أفراد العائلة المالكة البريطانية وعلى رأسهم جدة هاري، إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

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