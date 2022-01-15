تحذير من تسونامي بعد ثوران بركاني تحت الماء جنوب المحيط الهادئ

المصدر: ويلينجتون - د ب أ

جرى إصدار تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" عبر أجزاء كبيرة من جنوب المحيط الهادئ بعد ثوران بركاني تحت الماء بالقرب من مملكة تونجا اليوم السبت.



وأدى ثوران بركان هونجا تونجا هونجا هاباي إلى حدوث تسونامي. وتحدثت وسائل إعلام محلية في سلسلة الجزر عن موجات مد غمرت الممتلكات وسقوط رماد وكذا سقوط أسلاك الهواتف ولكن حجم الدمار لايزال غير واضح بحلول المساء بالتوقيت المحلي.

وأصدرت السلطات عبر المحيط الهادئ بما في ذلك في ساموا وفيجي ونيوزيلندا تحذيرات من حدوث تسونامي وحثت الأشخاص على البقاء بعيدا عن المناطق الساحلية بسبب احتمالية حدوث تيارات قوية واستثنائية وأمواج غير متوقعة.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا "يجب على الأشخاص في البحر أو بالقرب منه الخروج من المياه ومن الشواطئ والمناطق الساحلية والابتعاد عن الموانئ والأنهار ومصبات الأنهار".

ويقع البركان على بعد نحو ألفي كيلومتر من شمال شرق نيوزيلندا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في نيوزيلندا إن أجهزتها رصدت زيادة في الضغط جراء الثوران. ولجأ سكان نيوزيلندا إلى مواقع التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن أنه بإمكانهم سماع صوت الثوران.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في تونجا إن البركان ثار أيضا أمس الجمعة عندما جرى تسجيل موجات تسونامي صغيرة وصل ارتفاعها لـ 30 سنتيمترا .

وذكرت الهيئة أن هذا البركان شهد ثورانا بشكل متقطع في أواخر ديسمبر الماضي، ولكنها أشارت إلى أن الثوران البركاني الذي حدث أمس كان أقوى سبع مرات من الأخير.

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