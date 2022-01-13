‪جواز السفر المغربي يتيح السفر إلى 64 دولة بالعالم دون تأشيرة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

احتلّ المغرب المرتبة 79 عالمياً في مؤشر "هينلي" لجوازات السفر الخاص بالربع الأول من عام 2022، إذ يتيح جواز السفر المغربي لحامله الولوج إلى 64 دولة عبر العالم دون التوفر على تأشيرة، ليُحافظ بذلك على الترتيب الذي حققه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتبرز التقارير السابقة المنشورة من لدن مؤسسة "هينلي آند بارتنرز"، المتخصصة في مجالات الإقامة والهجرة وتصنيف جوازات السفر، أن المغرب حلّ في المرتبة الثامنة والسبعين عام 2017، قبل أن يتراجع إلى المرتبة الثمانين خلال مواسم 2018 و2019 و2020.

وتبوأ المغرب المركز الثامن على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذه السنة.

وعلى صعيد القارة الإفريقية، تبوأ المغرب المركز الـ17 عشر هذه السنة، خلف كل من جمهورية السيشل، وموريشيوس، وجنوب إفريقيا، وبوتسوانا، وناميبيا، وليسوتو، وإيسواتيني، ومالاوي، وكينيا، وتنزانيا، وتونس، وزامبيا، وغامبيا، وأوغندا، والرأس الأخضر، وزيمبابوي، وغانا.

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