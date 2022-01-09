صور جديدة لدوقة كامبريدج احتفالا بعيد ميلادها الـ40

المصدر: لندن - د ب أ

احتفلت دوقة كامبريدج كيت بعيد ميلادها الـ40 بإصدار ثلاث صور جديد تظهر بريق ملكة انجلترا المستقبلية.

وذكرت وكالة بي أيه ميديا البريطانية أن كيت ظهرت في وضعيات مسترخية، وهى ترتدي فساتين مختلفة لدار أزياء الكسندر ماكوين، وشعرها منسدل.

ووصف مصور المشاهير باولو روفيرسي، المشهور بالعمل مع مشاهير مثل عارضتي الأزياء ناعوي كامبل وكيت موس، تصوير الدوقة " بلحظة السعادة الخالصة" وقال إن لديها "طاقة إيجابية" بحيث تستطيع أن" نجلب الأمل للعالم بأكمله".

وسوف تحتفل الدوقة بعيد ميلادها الـ40 اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يتم الاحتفال على نطاق خاص في منزل الأسرة في نورفولك في انجلترا.

وقال روفيرسي " التقاط صور لسمو دوقة كامبريدج شرف بالنسبة لي ولحظة سعادة خالصة".

وأضاف" لقد تأثرت بترحبيها الدافئ والودود، وسُحرت بعينيها اللامعتين اللتين تعكسان جمال روحها وابتسامتها التي تظهر كرم قلبها".

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