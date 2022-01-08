لأول مرة في حياته.. سفير اليابان في السعودية على ظهر جمل (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

نشر السفير الياباني في المملكة العربية السعودية فوميو إيواي، اليوم السبت،مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر فيه وهو يركب جملا، حيث

عبر السفير في تغريدة عن سعادته بزيارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وركوب الجمل لأول مرة في حياته.

وقال السفير الياباني في التغريدة : "لقد سعدت بزيارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يوم أمس. والشيء الجميل هو أنه للمرة الأولى في حياتي قمت بتجربة ركوب الجمال".

كما أضاف: يعتبر هذا المهرجان أكبر مهرجان للإبل في العالم.

إلى ذلك، أخبر محبيه أنه تعلم بضع كلمات عربية جديدة تصف ألوان الإبل مثل (الوضح، الشقح، الشعل، الخمر، الصفر، والمجاهيم).

وتفاعل مغردو "تويتر" مع الفيديو الذي نشره السفير على حسابه الخاص، مرحبين بالسفير ومعتزين بمشاركته اهتماماتهم وحبهم للإبل، مؤكدين على اعتزازهم بالعلاقات السعودية اليابانية.

كما أكد بعضهم للسفير حسب "العربية" أنه "سيدمن حب الصحراء العربية في مثل هذه الأوقات من السنة"، متمنين له الاستمتاع بركوب الجِمال.

وينشط السفير الياباني في الرياض وزوجته أم كوجي، على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظيان بمتابعة وتفاعل كبير من قبل آلاف السعوديين خاصة وأنه يجيد التحدث بالعربية، ويعشق الأطعمة التقليدية السعودية، بحسب إعلام محلي.

لقد سعدت بزيارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يوم أمس ويعتبر هذا المهرجان أكبر مهرجان للإبل في العالم. وقمت بتعلم بضع كلمات عربية جديدة تصف ألوان الإبل مثل (الوضح، الشقح، الشعل، الخمر، الصفر، والمجاهيم). الشيء الجميل هو وإنه وللمرة الاولى في حياتي قمت بتجربة ركوب الجمال. pic.twitter.com/dV8kMKxfZe — Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) January 7, 2022

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