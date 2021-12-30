الجيش الألماني يفحص فيديو فيديو تهديد من جندي مزعوم

المصدر: برلين - د ب أ

يفحص الجيش الألماني والشرطة البافارية مقطع فيديو لجندي مزعوم يهدد فيه الدولة من أجل سحب تدابير كورونا.

وكتبت وزارة الدفاع الألمانية على تويتر اليوم الخميس:" يجري في الوقت الراهن تداول مقطع فيديو لجندي مزعوم على الشبكة تم مشاركته كثيرا".

وأضافت الوزارة أن الفيديو يتضمن تهديدات غير مقبولة ضد دولة القانون "وتمت دراسة العواقب المترتبة على ذلك".

يذكر أن الجندي المزعوم الذي قال إنه يحمل رتبة رقيب أول، طرح في مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة عدة مطالب من بينها سحب التدابير الحكومية لمكافحة كورونا، واللائحة الخاصة بإلزام أفراد الجيش بالموافقة الضمنية على أخذ تطعيم كورونا، وقال :" هذا تحذير" مشيرا إلى أنه يطلب تصريحا بهذا الخصوص "بحلول الغد".

وجاء في النص المرفق بالفيديو القول:" الجنود مستعدون للحوار حتى الساعة الرابعة بعد ظهر غد".

وكان قد تم نشر الفيديو بعد مضي ساعة على منتصف ليل أمس على أقصى تقدير.

من جانبه، قال خبير التطرف اليميني ووسائل التواصل الاجتماعي جوزيف هونلنبورجر إن من غير الواضح تماما ما إذا كان الرجل يعني بمهلته الخميس أو الجمعة. لكنه رجح أنه يعني الخميس.

يذكر أن هونلنبورجر يشغل أيضا منصب المدير التنفيذي المساعد في مركز المراقبة والتحليل والاستراتيجية الذي يراقب المعلومات المضللة واتجاهات التشدد في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت الشرطة في بافاريا العليا على تويتر:" نحن بالفعل على دراية بمقاطع الفيديو ومحتوياتها وزملاؤنا المختصون تعاملوا مع الواقعة".

وذكر هونلنبورجر أن الجندي المزعوم كان قد هدد في الماضي بممارسة العنف بسبب تدابير كورونا.

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