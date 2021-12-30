السيسي يشهد على عقد قران ابنة رئيس مصري سابق... فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي في احتفال عقد قران ياسمين ابنة الرئيس المصري السابق المستشار عدلي منصور.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على التوقيع كشاهد على عقد القران أثناء الاحتفال"، مشيرة إلى أن عقد القران، تم في دار القوات الجوية وسط التزام كامل بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى للرئيس المصر ي عبد الفتاح السيسي الذي يشهد فيها على عقد قران، حيث سبق وأن كان وكيلاً لابنة واحد من أصدقائه المتوفين.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد حرص أيضا غلى حضور حفل زفاف ابنة الفريق يونس المصري وهو قائد القوات الجوية الأسبق.

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