الرئيس الفرنسي يحقق 1.2 مليون دولار خلال 5 سنوات داخل الإليزيه

المصدر: باريس - د ب أ

ذكر تقرير إخباري أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حقق أرباحا تزيد بشكل طفيف على 1.07مليون يورو (1.2 مليون دولار)، خلال ما يقرب من خمس سنوات في منصبه.

وجاءت هذه الأموال بشكل أساسي من راتب الرئيس والذي يعادل حوالي نصف مبلغ 400 ألف دولار يتلقاها الرئيس في أمريكا سنويا، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وبالإضافة إلى مرتب سنوي بقيمة 196 ألف دولار يتلقاه ماكرون من الدولة، حقق الرئيس الفرنسي أرباحا بنحو 6 آلاف يورو سنويا خلال معظم هذه السنوات، إلى جانب عائدات بيع كتابه "ثورة" والتي تراوحت بين صفر في عام 2020 و141 ألف يورو في عام 2018.

وأشارت الوكالة إلى أن ماكرون يمتلك عدة حسابات ادخارية، ولكنه لا يملك عقارات أو سيارات، بحسب ما ذكرته الجريدة الرسمية في فرنسا.

ويتعين على الرؤساء في فرنسا نشر تفاصيل ما حققوه من مكاسب مالية على مدار فترات الرئاسة، وذلك خلال الأشهر الأخيرة في المنصب.

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