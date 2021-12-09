زوجة رئيس الوزراء البريطاني جونسون تنجب طفلهما الثاني

المصدر: لندن -د ب أ

وضعت زوجة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طفلهما الثاني، والسابع لجونسون، اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الزوجين توجها لمستشفى بوسط لندن صباح اليوم، وذلك بعد ساعتين من وصول أفراد الشرطة لتأمين الموقع.

ووضعت كاري المولودة الطفلة بعد ساعات من وصولها المستشفى. وتعد المولودة الشقيقة الصغرى لابن جونسون وكاري الأول ويلف، الذي ولد في أبريل 2020.

وقالت متحدثة باسم الزوجين" رئيس الوزراء وزوجته يعلنان بسعادة مولد طفلة سليمة صحيا في مستشفى لندن في وقت مبكر من اليوم. والأم والطفلة بصحة جيدة. الزوجان يرغبان في تقديم الشكر لطاقم الرعاية الصحية على رعايتهم ودعمهم".

وكان جونسون قد اعترف في سبتمبر الماضي أنه أب لستة أبناء بعد أعوام من التكهنات.

وقال جونسون في حوار مع شبكة " أن بي سي" أثناء رحلة في نيويورك إن لديه ست أطفال من ثلاث علاقات مختلفة.

ولدى جونسون الآن طفلان من زوجته الثالثة كاري وأربعة أبناء من زوجته الثانية مارينا ويلير. كما أن لديه ابنة من علاقة مع الصحافية هيلين ماسنتيري عام 2009.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news