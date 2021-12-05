شاهد.. السيسي يبكي أثناء حديثه مع شاب من أصحاب الهمم (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تأثر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبكى على الهواء أثناء الاستماع لـ قصص الأطفال والشباب من ذوى الهمم.

وثق مقطع فيديو، تأثر وبكاء الرئيس المصري، بعد سماع قصيدة ألفها الشاب عبدالرحمن من ذوي الهمم خلال فعالية "قادرون باختلاف" لذوي الاحتياجات الخاصة في نسختها الثالثة اليوم الأحد، بحضور السيسي وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وفى أثناء حديث الرئيس السيسي، مع الشاب عبدالرحمن، قامت والدة عبدالرحمن ومجموعة من الحضور بالدعاء للرئيس، وهو ما جعله يتأثر.

ووفق الفيديو، تأثر السيسي بعد دعاء والدة عبدالرحمن ومجموعة من الحضور له عقب حديثه مع ابنها عبدالرحمن.

وقد رحب عبدالرحمن، بالرئيس السيسي ، خلال الاحتفالية، قائلا : "بنرحب بحضرتك ياريس .. وبعد مشاركتي يا في ذوي الهمم رشحتني وزارة الشباب لعدد كبير من الكورسات في الإعلام " .

وتابع عبدالرحمن : نظرة المجتمع ليا اتغيرت عن الأول وبقت أحسن بكتير .. دلوقتي الناس بتيجى تتصور معايا وبقى فيه حب.



الرئيس السيسي يبكي متأثرًا بحديث طالب من ذوي الهممhttps://t.co/4zW6aZmVQo pic.twitter.com/kSQRTLo1xh — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) December 5, 2021

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