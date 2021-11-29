سفير كندا لدى مصر يقع في غرام "المش والفطير المشلتت"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

عرف عن سفير كندا لدى مصر لويس دوماس، حبه الشديد للأكلات المصرية، فمنذ أن تولى منصبه في القاهرة العام الماضي، حرص على مشاركة يومياته مع متابعيه على "تويتر"، ونشر مجموعة من الصور والتي تتضمن الطعام المصري، مثل الكشري والكشك وغيرها، وأبدى إعجابه الشديد لهذا الأكل العظيم ووصفه بأنه معمول باحترافيه ويتميز بالنكهات المختلفة وهذا ما يميز الشعب المصري.

وأثارت زيارة السفير الكندي لويس دوماس، أمس، لـ قرية دهشور بمحافظة الجيزة المصرية، اهتمام رواد مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد أن شارك صورًا من مأدبة الطعام، والتي كانت تحتوي على فطور دسم شمل الرنجة والفطير المشلتت والبيض والمش الذي أظهر إعجابه بهذا الطبق.

نشر لويس صورة من الزيارة ظهر فيها وهو يجلس على مائدة، وعلق على الصورة قائلًا "الضيافة المصرية ليس لها مثيل"، ونشر صورة للمش، وقال عليها "استكشاف المش".

وفى صورة أخرى، نشر صورة للرنجة وقال"هل هذا فسيخ ام رنجة؟ لقد نسيت".

قام السفير @Louis_Dumas9 بزيارة دهشور مصحوباً بزملاءنا من قسم التنمية الدوليةحيثوا تعرفوا عن قرب على المستفيدين والقائمين على مشروع تدعيم رائدات الأعمال في 🇪🇬 والذي تدعمه حكومة 🇨🇦 بـ5 ملايين💲 على مدار 5 سنوات بالشراكة مع @plan_egypt .

شكراً لأهل دهشور على كرم الضيافة!🙏 pic.twitter.com/v3BcHvAlbS — Canada in Egypt (@CanEmbEgypt) November 28, 2021

وقال مدير جمعية تنمية السياحة بدهشور، محمد صلاح منسي، أن زيارة السفير الكندي بالقاهرة، لويس دوماس، للقرية جاءت على هامش تنفيذ بعض المشروعات، بالتعاون مع مجموعة من الشركات السياحية، واختار السفير أن يتعرف على ثقافات مجتمع دهشور، الذي يزخر بالعديد من المناطق الأثرية، خاصة التي تحكي تاريخ تطور بناء الأهرامات.

وأوضح صلاح منسي، إلى أن السفير الكندي طلب تناول المأكولات الريفية المصرية الشهيرة، ولذلك أعددنا لهم مأدبة طعام لأشهي الأطعمة وسأل السفير عن المش قائلًا: "عايز مش ومعاه الجرجير والبصل والخضروات".

وقال مدير جمعية تنمية السياحة بدهشور، أن السفير الكندي أحب الأكل المصري الريفي، وخاصة المش الذي كان متيم به، وأخبرناه بطريقة تخزينه والتي تعود إلى العصر الفرعوني، حيث كانوا يخزنونه في أواني فخارية لسنوات، دون وضع مكسبات طعم أو مواد حافظة فيها، وهو الأمر الذي جعله متحمسا وسعيدا بتناول الأكل الريفي في دهشور.

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