رئيس الدولة يمنح 6 من سفراء الدولة وقنصلين وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى ووسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى لستة من السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، كما منح سموه وسام الاستقلال من الطبقة الأولى إلى القنصل العام للدولة لدى مومباي، وقنصل عام الدولة السابق لدى شنغهاي.

ويأتي ذلك تقديرا لإسهاماتهم البارزة في بناء علاقات استراتيجية راسخة ومتطورة، وشراكات اقتصادية مثمرة وبناءة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، بما يخدم مصالح الدولة ويحقق أولوياتها الوطنية، ويدعم مسار التنمية الشاملة ومقومات ازدهارها.

كما يأتي هذا التكريم بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، تقديرا لمبادراتهم وجهودهم، ويعد تأكيدا على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية بوصفها ركيزة أساسية في العمل الدبلوماسي، وعلى دور البعثات التمثيلية في دعم الأولويات الاقتصادية الوطنية، وبناء جسور التواصل مع مختلف القطاعات في دول المقر، بما يسهم في ترجمة العلاقات الثنائية إلى مشاريع ومبادرات مشتركة، وترسيخ حضور الإمارات وجهة عالمية جاذبة للاستثمار والأعمال والمواهب الواعدة.

وقلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الأوسمة، معربا عن خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، على دعمه المتواصل وتوجيهاته التي تدفع بمسيرة الدبلوماسية الإماراتية نحو آفاق أرحب من التقدم والريادة، وتمكنها من مواكبة طموحات الدولة وتطلعاتها.

كما ثمن سموه الجهود المتميزة لفرق العمل في سفارات الدولة كافة، وتفانيها في أداء واجباتها الوطنية، بما يعكس قيم دولة الإمارات ونهجها القائم على الحوار والتعاون والتفاهم المشترك، ودورها شريكًا فاعلًا ومؤثرًا على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وتضمنت قائمة الحاصلين على وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى كلا من فهد سعيد الرقباني، سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، ومحمد حمود الشامسي، سفير الدولة لدى جمهورية أيرلندا، وحمد عبيد الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وعبيد سعيد الظاهري، سفير الدولة لدى مملكة تايلاند، وفاطمة خميس المزروعي، سفيرة الدولة لدى مملكة النرويج، والدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية اليونان.

كما حصل على وسام الاستقلال من الطبقة الأولى كل من عبدالله حسين المرزوقي، القنصل العام للدولة لدى مومباي، ومهند سليمان النقبي، قنصل عام الدولة السابق لدى شنغهاي.