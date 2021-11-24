خالد الجندي عن السيسي: أتلذذ بالدعاء له وربنا يحشرني معه في الجنة.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

عبر الداعية الإسلامي، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ خالد الجندي، عن فخره الشديد بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وما يقدمه من أعمال، في صالح الوطن، داعيًا له بطول العمر والبركة فيه، متمنيًا أن يحشره الله جل وعلا معه في الجنة يوم القيامة.

وتابع الجندي، خلال حلقة الليلة، من برنامجه الديني، لعلهم يفقهون، والمُذاع عبر فضائية dmc، أن الدعاء للرئيس السيسي يحرق دم أعداء الأمة، معقبًا: أنا بتلذذ بالدعاء للرئيس السيسي.

وأضاف الشيخ خالد الجندي، أنه لا يجزم بدخوله الجنة، موضحًا أن الرحمة بيد الله سبحانه وتعالى، متابعًا: ولكن إذا دخلنا الجنة؛ ندعو أن نحشر مع الرئيس لأنه رجل صالح، ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله.

وواصل الجندي: "عايز أشوف واحد بيواصل الليل بالنهار فى شغله زي ما الرئيس بيعمل، ربنا سبحانه وتعالى يديله الصحة، تخيل عمل دؤوب ليل نهار لصالح المجتمع".

وانتقل الشيخ خالد الجندي، للحديث عن مؤتمر الكوميسا، الذي عقد صباح أمس، وتسلمت مصر رئاسته، موضحًا أن تولي الرئيس السيسي، رئاسة المؤتمر، ستساعد على الانتقال لمرحلة ما بعد الحدود الجغرافية، من التداخل التجاري والرفاهية الإنسانية، لافتا إلى أن الرئيس يفكر في اقتصاد الدولة، ويقود دولة تعدادها 100 مليون نسمة.

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