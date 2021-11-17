المخدرات تقتل أكثر من 100 ألف أميركي سنوياً

المصدر: واشنطن - رويترز

أظهرت بيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل أكثر من 100 ألف وفاة سببها تعاطي جرعات زائدة من المخدرات في الولايات المتحدة خلال فترة 12 شهرا انقضت في أبريل 2021.

وأظهرت بيانات مؤقتة من المراكز الأمريكية أن هذا الرقم يعد قفزة بنسبة 28.5 بالمائة عن السنة السابقة، مع زيادة الوفيات الناجمة عن المواد الأفيونية مثل الفنتانيل والمنشطات مثل الميثامفيتامين.

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