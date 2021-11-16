الكويت.. حبس مسؤول سابق 10 سنوات في قضية خطف شاب والاعتداء عليه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم، بحبس "مسؤول سابق بوزارة الإعلام" لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس مواطنين آخرين 10 و7 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية خطف شاب بدون.

وكانت النيابة والمحكمة، قد رفضتا إطلاق سراح المتهمين منذ بداية التحقيقات.

وكان المسؤول الحكومي السابق، قد أراد خطف الشاب بالحيلة، بعدما أوهمه بتقديم هدية إليه عبارة عن جهاز "آيباد"، حيث تعرف عليه من خلال موقع الإنستغرام، إلا أن الشاب توجس خيفة ورفض الحضور لتسلم الهدية.

وقام المسؤول السابق على إثر ذلك بإرسال عدد من الأشخاص التابعين له إلى البدون، وادعوا أنهم رجال مباحث، فحملوه إلى منزل المسؤول السابق، لكنه تمكن من الهرب وقدم بلاغاً ضد ذلك المسؤول.

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