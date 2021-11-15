بسبب "زكريا بطرس".. إنذار لـ"الأعلى للإعلام" بضرورة إغلاق فيسبوك ويوتيوب في مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تقدم المحامي المصري محمد حامد سالم المحامي، بإنذار لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته، بضرورة إغلاق وحجب موقعي يوتيوب وفيسبوك، داخل مصر لمدة 3 أشهر متصلة، لحين توفيق أوضاعهما واستصدار التراخيص اللازمة للبث والعمل داخل مصر، نظرًا لانتهاء المهلة القانونية المنصوص عليها، وذلك بعد أزمة تصريحات زكريا بطرس المسيئة للرسول، عليه الصلاة والسلام.

وقال سالم، في إنذاره: فوجئ المنذر والشعب المصري بانتشار مجموعة من الفيديوهات، للمجرم الهارب زكريا بطرس على موقع يوتيوب وفيسبوك على شبكة الإنترنت الدولية، يظهر فيها يسب الرسول الكريم، عليه الصلاة والسلام، ويقوم بإهانة القرآن الكريم والمسلمين بصفة مستمرة، وتم بث هذه الفيديوهات على موقع يوتيوب وأيضا على موقع فيسبوك وموقع إلكتروني.

وأضاف سالم أن ما يتم بثه ونشره من فيديوهات ومقاطع مرئية للمجرم زكريا بطرس، على موقعي يوتيوب وفيسبوك وغيرهما من المواقع الإلكترونية، مخالف للمادة 19 من القانون سالف الذكر ومخالف للقانون 170 لسنة 2018، ويستوجب الحجب فورًا دون تخاذل.

وطالب سالم بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية اللازمة، نحو غلق وحجب موقعي يوتيوب وفيسبوك، داخل مصر لمدة 3 أشهر متصلة لحين توفيق أوضاعهما واستصدار التراخيص اللازمة للبث والعمل داخل مصر.

كما طالب بحجب موقعي فيسبوك ويوتيوب وغلقهما داخل مصر إذا لم يتم حذف كل الفيديوهات والمقاطع المسيئة للرسول الكريم فورا.

واختتم سالم بأنه في حالة عدم قيام المُنذَر باتخاذ الإجراءات المذكورة عاليه خلال 7 أيام من تاريخ إعلانه بهذا الإنذار، سيكون تقاعسه يشكل عدة قرارات سلبية، يحق للمنذر الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

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