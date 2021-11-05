صينيون خائفون من حجر جديد بسبب «كورونا» يفرغون أرفف المتاجر «فيديو»

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:

وسط مخاوف من فرض السلطات الصينية إجراءات حجر صحي صارمة مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، شهدت البلاد إقبالا كبيرا على شراء المواد الغذائية
وأشارت وسائل إعلام عن قيام سكان مدن صينية بإفراغ رفوف المتاجر بعد وصول الإصابات إلى مستوى قياسي.

وتقول إن الصينيين قلقون للغاية بشأن احتمال فرض حجر صحي صارم، لذلك قرروا التخزين خوفا من الانقطاع من المواد الغذائية.


وقبل أيام أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن موجة التفشي الأخيرة لفيروس كورونا في الصين امتدت إلى 14 مقاطعة.

 

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