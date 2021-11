الكاميرات ترصد لقطة سريعة تكشف مدى كراهية ميلانيا لزوجها ترامب.. فيديو

أثار فيديو جديد لميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يشهد على أول ظهور عام لها منذ 7 أشهر.

وتداول مستخدمو "تويتر" على نطاق واسع الفيديو الذي يرصد في أقل من الثانية رد فعل غريب لميلانيا ترامب أثناء وقوفها بجوار زوجها، دونالد ترامب، أثناء حضورهما، يوم السبت، مباراة بيسبول في بطولة العالم.

وتم رصد ميلانيا ترامب في لحظة واحدة وهي تبتسم إلى جانب زوجها ثم في جزء من الثانية تتخلى عن الابتسامة وتنظر بعيدا عنه بنفور، وكأنها لا تطيق النظر إليه.

وأثار رد فعل ميلانيا ترامب جدلا على "تويتر"، الذين ناقشوا اللحظة كمثال آخر على إظهارها عدم الاهتمام بزوجها، خاصة وأنها شوهدت سابقا وهي تبعد يدها عنه يده، وتبتعد عنه أثناء التقاط الصور.

وكتب جون كوبر، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، على موقع "تويتر": "هل هناك شخص آخر يشعر أن ميلانيا لا تستطيع النظر إلى زوجها".

ويرى المؤلف جون بافلوفيتز أن "ميلانيا تحتقره زوجها مثلما يحتقره الأشخاص المحترمون"، بحسب رأيه.

بينما سخر الكاتب ماجد باديلان من اللقطة قائلا إن "أداء ميلانيا ترامب يأتي في الوقت المناسب لعيد الرعب "الهالوين"، إذ أن زيها الليلة مناسب تماما، وهو لـ"الزوجة المحبة التي لم تمل من هذه الجثة المتعفنة".

This video got deleted from Twitter. You know what to do. pic.twitter.com/5VEKhU5z7y