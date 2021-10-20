مصرع 19 مصرياً في مجزرة نتجت من تصادم لسيارة نقل بأخرى ميكروباص

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم مروع وقع بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالطريق الأوسطي المؤدي إلى مدينة السادس من أكتوبر المصرية، إلى 19 شخصًا، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في الداخلية المصرية، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الأوسطي، ما تسبب في سقوط ضحايا ومصابين، وبعد الانتقال إلى موقع الحادث، تبيّن أنّ سيارة نقل اصطدمت بميكروباص.

يذكر أنّ الطريق الأوسطي شهد حادثًا مؤلمًا أول من أمس، حيث اصطدمت سيارة تريلا بأخرى مُحمّلة بالعمال في طريقها إلى مدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن مصرع 4 وإصابة 8 آخرين، وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثث ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين لسماع أقوالهم بشأن وقوع الحادث، وأوضحت التحريات الأولية أنّه وقع في تمام الساعة السابعة صباحًا أعلى الطريق الدائري الأوسطي، وتحديدًا أعلى ترعة سقارة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news