ابن توني بلير يحوز على ثروة اكثر من ثروة والده

المصدر: ترجمة عوض خيري - عن الديلي ميل

يبدو أن إيوان بلير ابن رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير سيصبح أغنى من والده على الرغم من انه لا يزال في السابعة والثلاثين من عمره.

ويبدو أن إيوان، 37 عامًا، قد تجاوز والده توني بلير في قائمة أغنياء العائلة بعد أن قدرت قيمة شركته بـ 640 مليون جنيه إسترليني.

ومن المعروف أن إيوان يمتلك ما يقرب من 50% من شركة ملتيفيرس، والتي تقدم دورات تدريبية للباحثين عن عمل بعد تخرجهم من الجامعة.

عند تقييم وضعه المالي أصبح الآن أكثر قيمة بكثير من والده البالغ من العمر 68 عامًا. وقُدرت ثروة زعيم حزب العمال السابق بحوالي 100 مليون جنيه استرليني.

ويسير هذا الشاب على طريق النجاح على الرغم من ماضيه المليء بالعبث، وحتى اليوم اشتهر إيوان باحتفالاته الباذخة. كان يبلغ من العمر 16 عامًا فقط، عندما عثرت عليه الشرطة «مخمورًا وغائبا عن الوعي» في ليستر سكوير بعد الانتهاء من امتحانه النهائي.

وبعد أن أعطى الضباط في البداية عنوانًا قديمًا - وادعى أنه كان عمره 18 عامًا - تم إطلاق سراحه دون توجيه تهمة إليه وعاد إلى منزله في 10 داونينغ ستريت في الساعات الأولى من الصباح.

وبعد أكثر من عقدين بعد حادثة تناول المشروبات الكحولية، يستمتع الآن بطعم النجاح بعد كتابة الفصل الأخير فيما أطلق عليه مشروع «بلير ريتش».

بعد خروجه من رقم 10 داونينغ ستريت، أصبح توني بلير المحاضر الأعلى أجراً في العالم، حيث يتقاضى ما يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني لكل محاضرة مع قائمة انتظار تمتد لمدة عامين بالنسبة لمن يرغبون في محاضراته.

كما تولى أعمال استشارية مربحة، حيث كسبت شركته سبعة أرقام لتقديم المشورة لقادة العالم حول «الاتجاهات السياسية والاقتصادية والإصلاح الحكومي».

وإلى جانب زوجته شيري، 67 عامًا، قام أيضًا ببناء إمبراطورية كبيرة. ويُعتقد أن منزلهم المكون من خمسة طوابق بالقرب من هايد بارك، والذي تم شراؤه مقابل 3.65 مليون جنيه إسترليني، قد تضاعفت قيمته.

الابنة الوحيدة للزوجين، كاثرين، 33 سنة، محامية مثل والدتها. أما الابن الأوسط نيكي، 35 عامًا، فيعمل وكيل كرة قدم متخصص في سوق أميركا الجنوبية، وليو، 21 عامًا، يعمل في جامعة أكسفورد.

شركة التكنولوجيا التي يمتلكها ايوان تعمل في مجالات شحذ مهارات الشباب من خلال التلمذة الصناعية.

وتأسست شركة ملتيفيرس منذ خمس سنوات فقط، وبلغت قيمتها 147 مليون جنيه استرليني في يناير، ولكنها حصلت الآن على 96 مليون جنيه استرليني أخرى نقداً من مؤسسة دي 1 كابيتال بارتنرز آند بوند.

وسيتم تخصيص التمويل الجديد من أجل توظيف 300 موظف إضافي للمساعدة في زيادة التوسع في الولايات المتحدة. وألمح إيوان أيضًا إلى أن الشركة، المعروفة سابقًا باسم وياتهات، قد يتم إدراجها قريبًا في بورصة لندن.

وأظهرت الحسابات المودعة مؤخرًا أن الشركة حققت أرباحًا تقارب 10 ملايين جنيه استرليني العام الماضي.

وإيوان، وهو أب لطفل واحد، تعرّف على زوجته من قبل وزير الدفاع السابق جيف هون أثناء تجربتها في العمل.

وسوزان أشمان، ابنة رجل الأعمال في سباق السيارات، جوناثان أشمان، وتزوجت سوزان من إيوان في عام 2013 بعد صداقة امتدت لسبع سنوات. وهي الآن شريكة في شركة رأس المال الاستثماري، لوكال غلوب.

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