رئيس وزراء استراليا يقدم هدايا تقليدية لحلفائه

المصدر: ترجمة عوض خيري - عن سيدني نيوز توداي

أهدى رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون مجموعة متنوعة من الهدايا النادرة محلية الصنع لزعماء أميركا واليابان والهند خلال اجتماعه مع المجموعة الاستراتيجية، أو ما يسمى بـ«حوار الأمن الرباعي» في البيت الأبيض، وهو منتدى لقادة الدول الأربعة بشأن أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وبعد انتهاء المحادثات أهدى موريسون الرئيس الأميركي جو بايدن صورة مؤطرة بالخشب الأسود لدار أوبرا سيدني، مضاءة بالعلمين الأسترالي والأميركي في الذكرى السبعين لتحالف أنزوس، وتقدر قيمة الصورة بـ 563 دولارًا.

كما تلقى بايدن هدية ثانية، وهي مزمار قرمزي مجوف بواسطة النمل الأبيض بقيمة 465 دولارًا.

وتلقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبعة أسترالية تقليدية «أكوبرا» بنية اللون بقيمة 215 دولارًا.

بينما تسلم رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيد ساعة تامار من الخشب الأسود وصندوق أزرار الكم، بغطاء مزخرف من الخشب الأسود التسماني بقيمة 425 دولارًا.

وبلغ إجمالي قيمة الهدايا للقادة الأربعة 1628 دولارًا.

وقبل صعوده على متن رحلته عائداً إلى أستراليا، وصف موريسون زملائه من القادة الرباعيين بأنهم «ديمقراطيات متشابهة التفكير».

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