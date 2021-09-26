السفير الياباني لدى السعودية «يضرب بالخمس» من جديد.. ويعلق ( فيديو)

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

نشر السفير الياباني لدى المملكة العربية السعودية فوميو إيواي، مقطع فيديو جديد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وهو يتناول الأرز بيده.

وظهر السفير الياباني في أحد المطاعم برفقة أحد الأشخاص وهو يتناول وجبته بيده، وعلق على الفيديو قائلاً: «مرة أخرى جربت أن أضرب بالخمس. هل تعتقدون أن أدائي يتحسن عما كان عليه من قبل؟»، حسب صحيفة المرصد.

وكان السفير الياباني قد شارك متابعيه بأول تجربة له مع تناول «المنسف» بيده عندما نشر قبل أسبوعين، مقطع فيديو على حسابه في تويتر، يظهر فيه وهو يأكل «المنسف» على «الطريقة السعودية»، في تجربة جديدة له.

وعلق فوميو إيواي على مقطع الفيديو قائلا: «جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء، واستعنت بنصائح من محافظ منطقة شقراء بالرياض عادل البواردي حتى أجيد تناول الطعام بالخمس».

تجدر الإشارة إلى أن سفير اليابان لدى المملكة، قد أدى رقصة العرضة السعودية، تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني الـ91 للمملكة والذي صادف الخميس الماضي.

ونشر السفير، مقطع فيديو للحظة تأدية العرضة، معلقا بقوله:«بمناسبة اليوم الوطني السعودي الحادي والتسعين يسرني أن أتقدم بأصدق آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وإلى ولي عهده - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي النبيل».

مرة أخرى جربت أن أضرب بالخمس. هل تعتقدون أن أدائي يتحسن عما كان عليه من قبل؟ pic.twitter.com/gREJKD8nm2 — Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) September 25, 2021

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