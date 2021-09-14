انتحار فتاة بإلقاء نفسها من «جسر جابر».. وكاميرات المراقبة وثقت الواقعة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

انتشل رجال الإنقاذ والإطفاء البحري في الكويت ظهر امس جثة فتاة من البحر بعدما ألقت بنفسها من أعلى جسر الشيخ جابر، وتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات إقدام الفتاة على الانتحار.

وحسب صحيفة «الأنباء»الكويتية، فان الفتاة تحمل جنسية أوروبية ومن أصول عربية ومن مواليد الكويت وتبلغ من العمر 22 عاما وتعمل في وزارة التربية وفقا مصدر أمني.

وبحسب المصدر فإن غرفة العمليات التابعة للإدارة العامة للمرور أرسلت برقية عاجلة تضمنت أن كاميرات المراقبة رصدت فتاة تركت أغراضها في مركبتها وأقدمت على إلقاء نفسها من أعلى الجسر.

وأضاف المصدر: على الفور تحركت زوارق الإطفاء البحري والإنقاذ البحري إلى الموقع الذي تم الإبلاغ عن إلقاء الفتاة نفسها منه وبعد دقائق تمكن رجال الإطفاء من انتشال جثة الفتاة، وإخطار الأدلة الجنائية لنقل الجثة وكذلك التأكد من هويتها.

إلى ذلك، ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات الإطفاء من عمليات وزارة الداخلية يفيد بقيام امرأة مجهولة الهوية بإلقاء نفسها في البحر من جسر الشيخ جابر الأحمد، وعلى اثره تم توجيه زوارق الإطفاء من مراكز الشويخ والسالمية للإطفاء والإنقاذ البحري والتي وصلت إلى الموقع وقامت بعملية البحث عن الفتاة وتم العثور على جثتها وتم انتشالها والذهاب بها للمركز حيث تم تسليم الجثة للجهات المختصة.

من جانب آخر، قال مصدر أمني لصحيفة «الجريدة» أن مواطنا أبلغ غرفة العمليات بأنه شاهد الفتاة توقف سيارتها وتلقي بنفسها في البحر، وتبين أن السيارة مؤجرة من مكتب لتأجير السيارات، وأفاد أصحاب المكتب بأن المركبة مؤجرة باسم مواطن منذ عدة أيام.

وبموجب التحقيقات والتحريات تم تحديد هوية الفتاة، وتبين أنها تحمل الجنسية الأسترالية، وهي من أصول عربية وتعمل مدرسة في وزارة التربية، لافتا إلى أن ذويها تواصلوا مع الأجهزة الأمنية في محافظة العاصمة للتحقيق في أسباب إقدامها على الانتحار.

وتم الاستماع إلى إفادة أسرة الفتاة في محاولة للوقوف على أسباب الحادثة.

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