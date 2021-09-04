طفلة مصرية تكتب وصية مؤلمة وتتوفى بعدها بأيام

المصدر: القاهرة - متابعات

تداولت وسائل إعلام مصرية واقعة تثير الحزن والأسى، عن الطفلة مارينا، التي لم يتعد عمرها عشرة أعوام، والتي شعرت بأنها ستموت قريباً فكتبت وصية ثم توفيت بعد ذلك بأيام قليلة.

وكتبت الطفلة رسالة مؤثرة أشبه بالوصية في كراستها ودونت ما تشعر به، ونشر الإعلامي رامي رضوان الرسالة بخط يد الطفلة على صفحته، وكذا صحيفة الوطن، وقالت الطفلة في الرسالة التي كانت تخاطب فيها والدتها: "أنا مارينا، أنا هموت قريب جدًا أنا متأكدة، فيه صوت بيقولي أنا هموت قريب وأنا حاسة كدة".

وأضافت: "لما أموت محدش يشوفني غير سامح وماجد، وإنتي وبابا تلبسوني ومحدش يلبسني غيركم، اللي يشيل الصندوق بابا وأعمامي، لما تروحي المدافن متلبسيش أسود وتعيطي".

واختتمت الطفلة رسالتها المأساوية قائلة: "اعملولي بسكويت وكحك وأقراص خبز العذرا والملاك واعطي الناس والمحتاجين".

وقال الاستشاري النفسي الدكتور جمال فرويز، لصحيفة الوطن إن الطفلة الراحلة صاحبة الرسالة، عانت من متلازمة تسمى "القلب المكسور" وهو ما وصل بها لشعورها المؤكد بالموت.

وأشار إلى أن هذه المتلازمة تؤدي إلى تأثر أجهزة الجسم ووقتها بالفعل يشعر الشخص باقتراب الموت".

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