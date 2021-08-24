من وزير في أفغانستان إلى عامل «دليفري» في ألمانيا!

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

كشفت صحيفة فولكسزيتونغ الألمانية، إن وزير الاتصالات والتكنولوجيا الأفغاني السابق سيد أحمد سادات، يعمل عاملا لتوصيل طلبات الطعام «دليفري» على متن دراجة هوائية في مدينة لايبزيغ الألمانية.

وذكرت الصحيفة، أن سادات انتقل إلى لايبزيغ في ديسمبر عام 2020، بعد تخليه عن الحقيبة الوزارية في أفغانستان. حيث بدأ بالعمل مع إحدى الشركات المتخصصة بإيصال طلبات الطعام، بعد أن أنفق ما بحوزته من أموال.

وقال سادات لذات الصحيفة: «في الوقت الحالي أعيش حياة بسيطة، أشعر بالأمان في ألمانيا، أنا سعيد في لايبزيغ، أريد أن أدخر المال للذهاب إلى دورة اللغة الألمانية والدراسة أكثر».

وأضاف: «لقد تقدمت بطلب للعديد من الوظائف ولكن لم أحصل على نتائج، حلمي الحالي هو العمل في شركة اتصالات ألمانية».

وأثارت صورة الوزير الأفغاني السابق وهو يقوم بتوصيل الطعام على دراجة هوائية ضجة بمواقع التواصل الإجتماعي، وأصبحت محل حديث وسائل الإعلام العالمية، مع الاهتمام المتزايد بأفغانستان مؤخراً.

والتقط الصورة الصحافي الألماني جوزا مانيا شليغل، ونشرها عبر تدوينة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قبل أن تسرد صحيفة فولكسزيتونغ الألمانية قصة الوزير السابق سادات، عبر موقعها.

يشار إلى أن سادات تولى حقيبة وزارة الاتصالات بالإنابة عن 2018 وتركها عام 2020، وتقلد الوزير السابق عديد من المناصب الحكومية منها كبير المستشارين الفنيين لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بداية من عام 2005 حتى 2013، حسب «سكاي نيوز»

كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «أريانا تيليكوم» في لندن من عام 2016 حتى 2017، في الوقت نفسه شغل منصب نائب وزير الاتصالات السابق من عام 2016 حتى توليه الحقيبة الوزارية بالإنابة عام 2018.

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